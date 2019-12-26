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توك شو

كنت خايف من الشهرة.. هشام عباس يكشف عن بداية مشواره الغنائي |شاهد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال الفنان هشام عباس، إن والده عارض دخوله مجال الغناء وكان دائما يطلب منه الاهتمام بدراسته.

وأضاف هشام عباس خلال حواره التليفزيونى في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه عمل لفترة "مهندس صوت"، وطلبوا منه عمل ألبوم، ولكنه رفض فى البداية خوفًا من الشهرة.

وتابع هشام عباس، أنه اُضطر إلى دخول عالم الفن؛ وذلك بسبب التشجيع الذي تلقاه من أصدقائه وزمايله، بقولهم إنه يتمتع بصوت مميز ومقبول جدًا.

وأوضح هشام عباس، أن أول أغنية قدمها كانت "الله يسلم حالك"، مضيفا أن تلك الأغنية لقيت نجاحا كبيرا لدرجة أنها كانت تعرض فى معرض القاهرة الدولى.

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