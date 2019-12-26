10 مليون يورو| القمية التسويقية لـ تريزيجيه

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمود حسن تريزجييه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى 10 ملايين يورو.



وفقا لموقع " ترانسفير ماركت" العالمي، فإن التسويقية لـ تريزيجيه ارتفعت من 8 ملايين يوور إلى 10 ملايين يورو، أي ما يعادل 35 مليون جنيه مصري زيادة في قيمته التسويقية.



وكان تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي قاسم باشا التركي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8.5 مليون يورو.



وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.



يذكر أن فريق أستون فيلا يحتل المركز الـ 15، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.



