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أخبار العالم

بعد رفض التدخل التركي.. رئيس البرلمان الليبي يوجه رسالة إلى مصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، عن شكره لمصر وتونس والجزائر بشأن موقفهم الرافض للتدخل التركي في ليبيا.

وقال صالح في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "نثمن مواقف مصر والجزائر وتونس الرافضة للتدخل الخارجي في ليبيا".

ووصل صالح، أمس السبت، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، لإجراء مباحثات مع البرلمان والإدارة القبرصية لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تداعيات اتفاقية رسم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية وتركيا.

ويخوض الجيش الوطن الليبي حربًا ضد التنظيمات الإرهابية، فيما تقدم تركيا دعما سخيا لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.
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