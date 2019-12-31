محمد عدوية: لا يهمني طرح أغنية يوميا ولكن العمل على أكمل وجه.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية ،إن الله أعطانا نعما كثيرة ويجب أن نتفاءل وألا نكتئب، ويجب على الإنسان أن يحاسب نفسه ويرى ماذا فعل العام الماضي وما يجب فعله هذا العام .
وأضاف"محمد عدوية"خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"،ان انا من النوع الى يخطط جيدا وأرى ما الذي أخطأت فيه العام الماضي واقوم بتقويمه في العام الجديد كما أنني عزمت على أنني أقوم في سنة 2020 بتقديم شىء جديد وعمل مختلف.
وأوضح"محمد عدوية" أن الوان المزيكا كثيرة و فنانين كثيرين يقومون بالغناء ولكن من الأشياء المهمة للفنان أن يكون له لون مختلف عن الفنانيين.
وتابع:انني اقوم باختيار الاغاني انا والمنتج بتأني لا يهمني ان اقوم باصدار اغنية يوميا ولكن ما يهمني ان أقوم بالعمل على اكمل وجه .
واستكمل"عدوية" أريد أن أوصل رسالة إلى المشاهدين أنه يجب علينا أن نتذكر الاغاني القديمة بالإضافة إلى التطور الجديد .
وأضاف"محمد عدوية"خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"،ان انا من النوع الى يخطط جيدا وأرى ما الذي أخطأت فيه العام الماضي واقوم بتقويمه في العام الجديد كما أنني عزمت على أنني أقوم في سنة 2020 بتقديم شىء جديد وعمل مختلف.
وأوضح"محمد عدوية" أن الوان المزيكا كثيرة و فنانين كثيرين يقومون بالغناء ولكن من الأشياء المهمة للفنان أن يكون له لون مختلف عن الفنانيين.
وتابع:انني اقوم باختيار الاغاني انا والمنتج بتأني لا يهمني ان اقوم باصدار اغنية يوميا ولكن ما يهمني ان أقوم بالعمل على اكمل وجه .
واستكمل"عدوية" أريد أن أوصل رسالة إلى المشاهدين أنه يجب علينا أن نتذكر الاغاني القديمة بالإضافة إلى التطور الجديد .