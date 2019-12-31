AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عدوية: لا يهمني طرح أغنية يوميا ولكن العمل على أكمل وجه.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:59 م
الفنان محمد عدوية
الفنان محمد عدوية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان محمد عدوية ،إن الله أعطانا نعما كثيرة ويجب أن نتفاءل وألا نكتئب، ويجب على الإنسان أن يحاسب نفسه ويرى ماذا فعل العام الماضي وما يجب فعله هذا العام .

وأضاف"محمد عدوية"خلال لقائه في برنامج"الحياة اليوم" المذاع علي قناه "الحياه"،ان انا من النوع الى يخطط جيدا وأرى ما الذي أخطأت فيه العام الماضي واقوم بتقويمه في العام الجديد كما أنني عزمت على أنني أقوم في سنة 2020 بتقديم شىء جديد وعمل مختلف.

وأوضح"محمد عدوية" أن الوان المزيكا كثيرة و فنانين كثيرين يقومون بالغناء ولكن من الأشياء المهمة للفنان أن يكون له لون مختلف عن الفنانيين.

وتابع:انني اقوم باختيار الاغاني انا والمنتج بتأني لا يهمني ان اقوم باصدار اغنية يوميا ولكن ما يهمني ان أقوم بالعمل على اكمل وجه .

واستكمل"عدوية" أريد أن أوصل رسالة إلى المشاهدين أنه يجب علينا أن نتذكر الاغاني القديمة بالإضافة إلى التطور الجديد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصي الحلاني في حوار مع صدى البلد: الأوضاع فى لبنان أجلت ألبومي إلى عام 2020 .. وأستعد لطرح أغنية للوطن العربى

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لن أتحدث عن تبرعي بأجري لـ مهرجان الموسيقى العربية.. وابني الوليد يستحق الغناء بجواري.. واتجاهي إلى السينما ممكن

عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل ألبومه

فايا يونان في حوار لـ صدى البلد: الجمهور المصري رائع.. وأستعد لطرح أغنية دمشق

إيهاب توفيق: أفضل الغناء لـ نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

تامر حسني: أغلب الأغاني الخاصة بي أنا من قام بكتابتها وتلحينها...فيديو

ترشيحاتنا

انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام .. آراء العلماء فيها

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

بعد الخطوبة رسميًا.. احمد خالد صالح يحتفل بالعام الجديد مع هنادى مهنى | شاهد

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

الأهلى بمن حضر.. ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور