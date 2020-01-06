وفاة مبكرة وأمراض القلب.. اعرف أضرار العمل أكثر من 8 ساعات

1- الوفاة المبكرة



2- أمراض القلب



3- يسبب الاكتئاب







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4- مشاكل بالنوم

يسبب العمل ساعات طويلة الإجهاد المستمر، حيث يرتبط بوقت أقلل للراحة والاسترخاء وكذلك النوم ساعات أقل .



5- ألام بالظهر

الجلوس المستمر على الكرسي وأمام شاشات الكمبيوتر بالطبعينعكس سلبًا على الظهر والرقبة وكافة عضلات الجسم، مما يسبب ألام المفاصل والعضلات، وقد يسبب هشاشة العظام على البعيد، لذا يفضل التحرك كل نصف ساعة والمشي حوالي 10 دقائق أو تحريك الجسم وعدم الاستمرار في الجلوس لوقت طويل. يسبب العمل ساعات طويلة الإجهاد المستمر، حيث يرتبط بوقت أقلل للراحة والاسترخاء وكذلك النوم ساعات أقل .الجلوس المستمر على الكرسي وأمام شاشات الكمبيوتر بالطبعينعكس سلبًا على الظهر والرقبة وكافة عضلات الجسم، مما يسبب ألام المفاصل والعضلات، وقد يسبب هشاشة العظام على البعيد، لذا يفضل التحرك كل نصف ساعة والمشي حوالي 10 دقائق أو تحريك الجسم وعدم الاستمرار في الجلوس لوقت طويل.

اعتاد الكثير على قضاء ساعات طويلة في العمل حتى بعد انتهاء الموعد المحدد، إلا أن العديد من الدراسات العلمية والأبحاث أثبتت خطورة العمل ساعات طولة على الصحة الجسدية و النفسية للإنسان.بحسب موقع entrepreneur، إليك أضرار العمل ساعات طويلة :كشفت دراسة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أن الموظفين الذين يعملون لأكثر من 13 ساعة في اليوم كانوا عرضة للوفاة قبل الأوان بمقدار ضعف أولئك الذين كانوا عملوا ساعات أقل، حيث شبه الباحثون العمل ساعات طويلة بنفس أضرار التدخين.كما كشفت دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بين الذين يقضون ساعات إضافية في العمل ، وأكدت النتائج أن الذين عملوا لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بالرجفان الأذيني " عدم انتظام ضربات القلب" في السنوات العشر التالية من أولئك الذين عملوا ساعات أقل .قد تؤثر ساعات العمل الطويلة بالتأكيد على صحتك البدنية ، فهي أيضًا تؤثر على صحتك العقلية والنفسية ، حيث كشفت نتائج دراسة نُشرت في PLoS ONE في 2012 أن الأشخاص الذين يعملون بانتظام لأكثر من 11 ساعة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد مقارنةً بالموظفين الذين يعملون عادة حوالي ثماني ساعات في اليوم.