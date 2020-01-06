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بالفيديو | لحظة وصول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس: "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الرفاهية والازدهار".

ومن جانبه وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريريك الكرازة المرقسية، رسالة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس، في حديثه للمصريين قائلًا خلال مقطع الفيديو: "أهنئ كل الأحباء في كل الإيبارشيات، والكنائس الأرثوذكسية عبر العالم، وأهنئ الأباء المطارنة، والآباء الأساقفة، والأباء الكهنة، والشمامسة، وكل الشعب القبطي".

أضاف: "أهنئ كل الشباب، والأطفال، والصغار، والكبار.. وأرجو لكم عيدا سعيدا".

ووجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إلى الأقباط حول العالم.

وهنأ البابا في رسالته الأقباط بالعام الجديد 2020 وأيضًا بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم عيدًا سعيدًا، وقال البابا: في عيد الميلاد المجيد، هذا العيد الذي نحتفل به كل عام ويرتبط بالسنة التي نعيش فيها أنها سنة ميلادية، فيها نتذكر قصصا كثيرة.
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