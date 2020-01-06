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أخبار البلد

قرينة الرئيس تهنئ المصريين والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:49 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية
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كتب محمد عبد المنعم
هنأت السيدة انتصار السيسى ، قرينة رئيس الجمهورية ، الشعب المصرى والإخوة الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد».

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وصل منذ قليل، إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".
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