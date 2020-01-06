قرينة الرئيس تهنئ المصريين والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وصل منذ قليل،

كان قد

وهنأ

الرئيس عبد الفتاح السيسي

، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال

الرئيس السيسي

في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين: "الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".