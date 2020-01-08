وزير خارجية الصين: التدخلات العسكرية في ليبيا تؤدي لتأجيج الخلافات

أكد وانج يي وزير مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن التدخلات العسكرية في ليبيا ستؤدي لتأجيج الخلافات، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الحل المثالي لهذه الأزمة.



وحذر الوزير الصيني من الخطر المتزايد لتجمع العناصر الإرهابية في ليبيا، مطالبا بعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.



وشدد على ضرورة احترام آراء دول الجوار الليبي، وحشد المجتمع الدولي لحل الخلافات القائمة بين أطراف المنطقة بما لا ينتهك العدالة والإنصاف الدوليين.



وطالب بضرورة إنشاء منظومة أمنية مشتركة ومستدامة لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط.



ولفت إلى أنه لا يجب تهميش القضية الفلسطينية في المحافل الدولية لأن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا ولا يجب أن يتحمل المزيد بالمماطلة وسعيه لإقامة دولته المستقلة.



وقال يي إن الصين ستواصل الدعم للحفاظ على عملية السلام في المنطقة وتعزيز استقرار الشرق الأوسط.





والتقى صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، الوزير سامح شكري، مع وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بصحبة وفد رفيع المستوى.



وترأس الوزيران جولة الحوار الاستراتيجي المصري الصيني في إطار التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين.



واتسم اللقاء، بحسب مصادر بوزارة الخارجية بالدفء، وجرى في جو من الصداقة بين المسؤولين الكبيرين.



وأكدا خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين وأهميتها لهما.



وأعرب شكري عن تطلعه إلى عقد الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مطلع يوليو القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيدًا بعلاقات التنسيق والتعاون بين الجانبين، والتي تستند إلى الثقة المتبادلة ورغبة حقيقية في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز المصالح المتبادلة بين مصر والصين.



وذكرت المصادر أن اللقاء تناول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية، وأن الوزير شكري استعرض الوضع الحالي بالمنطقة العربية وما تمر به من أزمات، خاصة في ضوء التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار المنطقة وما تمثله التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية من مُشكلات ضخمة تُفاقم من حدة الأزمات والصراعات في المنطقة.



وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت كذلك الوضع في ليبيا، وما تمثله التدخلات الاجنبية من تعقيدات ومخاطر تُزيد من عُمق الأزمة في هذا البلد العربي.



وأشارت المصادر إلى أن شكري عبّر عن تقديره لدعم الصين للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ذات الأهمية المركزية للجانب العربي، كما ثمّن مواقفها الداعمة والثابتة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية و الأمم المتحدة، خاصة في ظل بعض التحركات الدولية المنافية للقانون الدولي والهادفة لتصفية تلك الحقوق.



وأضافت المصادر أن الحوار تطرق كذلك إلى مسألة وضع مسلمي الايجور في إقليم شينجيانج الصيني، وما تقوم به الحكومة الصينية على هذا الصعيد.