تعرف على نتائج جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين

أكد وانج يي، مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أن جولة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وبكين، شملت رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمستوى جيد.





وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره، سامح شكري، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر، ونسبة الاستثمارات بين البلدين زادت 60% بعد 2015، وهو ما يمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب.





وشدد "يي" على أن تسريع بناء الحزام والطريق بين الجانبين يتفق مع رؤية 2030، بما يسهل توسيع التعاون بين الجانبين ومنطقة التجارة الحرة.





وشمل الحوار الاستراتيجي إقامة لجنة للتعاون بين الحكومتين للتنسيق وتخطيط التعاون بين الجانبين.





وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج الخماسي الاول (الخمس سنوات الأولى من الاتفاق) لرفع الشراكة الاستراتيجية تنفيذيا بين الجانبين.





وقال إن مكافحة الإرهاب والتطرف وبناء القدرات وتبادل الخبرات حول اتخاذ إجراءات وقائية لنزع التطرف.



