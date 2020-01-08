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أخبار البلد

وزير الخارجية: مسار برلين فرصة أخيرة لوضع خارطة طريق للأزمة في ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:02 م
جانب من أعمال المؤتمر
جانب من أعمال المؤتمر الصحفي
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محمد وديع
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن عملية مسار برلين تعد الفرصة الأخيرة لوضع خارطة طريق للأزمة الليبية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه الفرنسي والإيطالي واليوناني والقبرصي، إن مسار برلين سيساعد الأشقاء في ليبيا على الوصول للتوافق السياسي بما يعالج كافة أوجه الخلل، ولا يرتبط بوقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تمثيل متوازن بالمجلس الرئاسي حيث لا يوجد به غير رئيسه فايز السراج حاليا، مع ضرورة اعتماد الحكومة من مجلس النواب والتوزيع العادل للثروة وانهاء الصراع المسلح وإيجاد حوار وطني ليبي ليبي.

وقال شكري إن دول الجوار تدعو للعمل على إنهاء هذه الأزمة المعقدة لتأثيرها على مقدرات الشعب الليبي وكذلك أمن شرق المتوسط، منتقدا مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان فيما يعد مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن بحظر الدعم العسكري لأي طرف من أطراف النزاع الليبي.
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