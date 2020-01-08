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أخبار البلد

سامح شكري عن أزمة إيران وأمريكا: التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية تخلق التوترات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:56 م
جانب من أعمال المؤتمر
جانب من أعمال المؤتمر الصحفي
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محمد وديع
علق وزير الخارجية سامح شكري، على الأزمة الإيرانية الأمريكية، قائلا: إن التدخلات من خارج النطاق العربي في شؤون الدول العربية؛ تُعدّ من السياسات التي تخلق توترا.

وطالب "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه الفرنسي واليوناني والقبرصي، في قصر التحرير، مساء اليوم، بضرورة العمل على احتواء كل مصادر التهديد للأمن العربي.

وفي بيان سابق للخارجية، قال مكتب المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تدعو لاحتواء الموقف، وتفادي أي تصعيد جديد، وكذلك الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين ابنائها التواقين الى السلام والاستقرار.
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