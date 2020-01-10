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مدير محطة تحلية مياه هضبة الجلالة: تنتج 150 ألف متر مكعب يوميا.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:43 م
محطة تحلية الجلالة
محطة تحلية الجلالة
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حمزة شعيب
قال المهندس أحمد محمود، مدير محطة تحلية مياه البحر بمشروع هضبة الجلالة، إن المحطة مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحطة تضم طاقم تشغيل وصيانة مكونا من 70 فردا، موزعين على أطقم التشغيل والصيانة وعمالة متنوعة.

وتابع المهندس أحمد محمود، مدير محطة تحلية مياه البحر بالجلالة، أنه يتم تشغيل المحطة 24 ساعة متواصلة ويتم التأكد من كل المؤشرات الخاصة بالمحطة على مدار اليوم.

وأشار مدير محطة تحلية مياه البحر بالجلالة إلى أنه يتم تسجيل القراءات كل ساعتين ويتم تجميعها بشكل شهري وتسليمها إلى شركة المياه.

وكشف المهندس أحمد محمود، مدير محطة تحلية مياه البحر بالجلالة أن طاقة المحطة 150 ألف متر مكعب يوميا وهي صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.
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