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رياضة

هانى حتحوت: الخطيب عمل حركة ذكية قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:55 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بموقف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد أجرى عدة اتصالات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسئولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسئولين عن الشركة الأفريقية القائمة على تأمين المباريات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "في خطوة مهمة وذكية من الكابتن محمود الخطيب، والذي أصدر بيانًا، أكد فيه أنه لم ينس جمهور فريقه، الجيد أن هذا الموقف لم يأت بعد حدث أو قبل حدث، آخر مشكلة كانت منذ حوالي 10 أيام أمام بلاتينيوم."

وأضاف حتحوت: "أكد البيان اليوم أن مجلس الإدارة قد تواصل مع جميع الجهات المعنية لتيسير دخول الجماهير في المباريات القادمة، توقيت عظيم يوضح أنه هناك تواصلا بين مجلس الإدارة وجمهور النادي الأهلي."

ويلاقي النادي الأهلي غدًا نظيره نادي بلاتينيوم في الثالثة عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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