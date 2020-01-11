رجل ينهي حياة زملائه في العمل بـ ساندوتش

تسبب ساندوتش في نهاية شاب ألماني بشكل مأساوي، فبعد 4 سنوات من تناوله والدخول في غيبوبة مستمرة دون أن يفيق منها، انتقل الشاب إلى العالم الآخر.





ترجع لقصة لـ 4 سنوات ماضية، عندما قدم للشاب السندوتش المسمم بمادة الزئبق من قبل زميله بالعمل، وبعد تناوله دخل في غيبوبة كل هذه السنوات حتى توفى، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".





وكانت محكمة ولاية "بيليفيلد" قد أدانت زميل العمل الذي يدعى "كلاوس" والبالغ من العمر 57 عامًا بتسميم الشاب صاحب الـ 26 عامًا، وغيره من زملاء العمل الآخرين الذي ثبت أنه قام بتسميمهم أيضًا، وذلك بعدما كشفت كاميرات المراقبة قيامه بوضع مواد غريبة على السندوتشات الخاصة بزملائه..



