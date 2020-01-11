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منوعات

رجل ينهي حياة زملائه في العمل بـ ساندوتش

السبت 11/يناير/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تسبب ساندوتش في نهاية شاب ألماني بشكل مأساوي، فبعد 4 سنوات من تناوله والدخول في غيبوبة مستمرة دون أن يفيق منها، انتقل الشاب إلى العالم الآخر. 

ترجع لقصة لـ 4 سنوات ماضية، عندما قدم للشاب السندوتش المسمم بمادة الزئبق من قبل زميله بالعمل، وبعد تناوله دخل في غيبوبة كل هذه السنوات حتى توفى، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". 

وكانت محكمة ولاية "بيليفيلد" قد أدانت زميل العمل الذي يدعى "كلاوس" والبالغ من العمر 57 عامًا بتسميم الشاب صاحب الـ 26 عامًا، وغيره من زملاء العمل الآخرين الذي ثبت أنه قام بتسميمهم أيضًا، وذلك بعدما كشفت كاميرات المراقبة قيامه بوضع مواد غريبة على السندوتشات الخاصة بزملائه.. 

واعترف الجاني بأنه يرش كميات من الزئبق ومواد أخرى مضرة على السندوتشات، تؤدي إلى دخول الشخص في غيبوبة ومن ثم الوفاة، ولم يذكر القاتل دافعه لارتكاب ذلك في حق زملائه، لتصدر المحكمة حكم بسجنه مدى الحياة.
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