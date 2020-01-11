AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

في بيان عاجل للحكومة.. برلمانية تطالب بدعم المجالس القومية المتخصصة

السبت 11/يناير/2020 - 07:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجهت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة بسبب عدم الالتزام بما نص عليه الدستور في شأن المجالس القومية المتخصصة، على الرغم من توجيه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لهذه المجالس لما لها من دور كبير.

وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للمجالس القومية المتخصصة، لتحقيق أهدافها سواء للمرأة أو الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أنه على الرغم من إقرار الدستور بإنشاء هذه المجالس، إلا أنها لا تلقى الاهتمام والدعم اللازم من الحكومة، مستشهدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وشددت أمل زكريا، على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمجلس ليتمكن من القيام بدوره وفقا لما نص عليه الدستور وللمساهمة في المشروعات التي يتبناها، مشيرة إلى أن المجلس نجح في العديد من المشروعات وله تأثير حقيقي على أرض الواقع.

وقالت: على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن المجلس قام بدور كبير في حل العديد من المشكلات ومن بينها تعليم الفتيات، ومن بينها المبادرة القومية لتعليم البنات التي نتج عنها أكثر من ألف مدرسة بدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن دوره في مواجهة قضايا التنمر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث.

وأكدت النائبة أمل زكريا، أن خط النجدة الذي خصصه المجلس القومي للأمومة والطفولة تلقى عددا كبيرا من البلاغات التي تم التعامل معها وحلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري

أمينة الطفولة والأمومة تعرض إنجازات الدولة لحماية حقوق الطفل بـ جنيف

فى اليوم العالمى للطفل .. إنجازات مصرية لحماية حقوقهم أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على الختان وإنشاء نيابة

التعبئة والإحصاء: واحدة من كل 3 نساء تعرضت للعنف و89.5% تعرضن للختان

ترشيحاتنا

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يقلص الفارق مع الأهلي.. والزمالك ثالثا

إيران تؤكد تحملها المسئولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية وتقدم اعتذارها

إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

حمادة صدقي يقترب من تدريب سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء