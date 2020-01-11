في بيان عاجل للحكومة.. برلمانية تطالب بدعم المجالس القومية المتخصصة

وجهت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة بسبب عدم الالتزام بما نص عليه الدستور في شأن المجالس القومية المتخصصة، على الرغم من توجيه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لهذه المجالس لما لها من دور كبير.



وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للمجالس القومية المتخصصة، لتحقيق أهدافها سواء للمرأة أو الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت أنه على الرغم من إقرار الدستور بإنشاء هذه المجالس، إلا أنها لا تلقى الاهتمام والدعم اللازم من الحكومة، مستشهدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.



وشددت أمل زكريا، على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمجلس ليتمكن من القيام بدوره وفقا لما نص عليه الدستور وللمساهمة في المشروعات التي يتبناها، مشيرة إلى أن المجلس نجح في العديد من المشروعات وله تأثير حقيقي على أرض الواقع.



وقالت: على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن المجلس قام بدور كبير في حل العديد من المشكلات ومن بينها تعليم الفتيات، ومن بينها المبادرة القومية لتعليم البنات التي نتج عنها أكثر من ألف مدرسة بدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن دوره في مواجهة قضايا التنمر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث.



وأكدت النائبة أمل زكريا، أن خط النجدة الذي خصصه المجلس القومي للأمومة والطفولة تلقى عددا كبيرا من البلاغات التي تم التعامل معها وحلها.