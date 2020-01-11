حق تاريخي لنا.. أحمد موسى: إثيوبيا ترغب في بيع مياه النيل لمصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أثيوبيا تتعنت ولا ترغب في الالتزام بتعهداتها حول مفاوضات سد النهضة، وترغب في الحصول على مياه النيل الأزرق بأكملها وترغب في بيع مياه النيل إلى مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مياه نهر النيل حق تاريخي إلى مصر والرئيس السيسي أكد ان إثيوبيا لها الحق في التنمية ولكن مصر لها الحق في الحياة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بيان الخارجية المصرية في منتهى القوة ويؤكد على موقف مصر الرافض لسياسات اثيوبيا وان مصر سوف تتجه إلى واشنطن".



وأكمل الإعلامي احمد موسى:" لابد ان يكون لدينا اطمئنان وثقة في القيادة السياسية في مصر في ملف سد النهضة".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مفيش حد يقدر ياخد قرار بمنع المياه عن مصر ومصر لن تتهاون في حصتها في مياه نهر النيل ".

