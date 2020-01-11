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برلمان

إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019

السبت 11/يناير/2020 - 09:09 م
الكاتبة الصحفية
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار
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ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان ..عدسة :أبانوب نبيل
شاركت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير الأخبار في الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، لتكريم المبدعين في عام 2019، في حضور رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية ومرشح الحزب على دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية.

كما شارك في الاحتفالية الإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة. إلى جانب عدد من نجوم الرياضة على رأسهم عماد متعب نجم الأهلي السابق وسيد معوض والحكم الدولي المعتزل سمير محمود عثمان.
إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019
إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019
إلهام أبو الفتح تشارك باحتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين في 2019
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