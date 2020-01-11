أخبار الرياضة | الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا .. وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونا
- حسم مجلس إدارة نادي الزمالك صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز.
النجم يتصدر بعد الفوز على الهلال 2-1
- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز اليتوال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.
حقيقة توقيع عبد الله السعيد لـ الزمالك
- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة توقيعه لنادي الزمالك 3 سنوات.
وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم
- حرص وائل جمعة نجم الأهلي السابق، على التعليق على نتيجة مباراة الأحمر اليوم أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا
- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز الساحلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.
أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على توتنهام بالدوري الإنجليزي
- حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على توتنهام بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "توتنهام هوتسبر" فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونا
- حسم مجلس إدارة نادي الزمالك صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز.
النجم يتصدر بعد الفوز على الهلال 2-1
- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز اليتوال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.
حقيقة توقيع عبد الله السعيد لـ الزمالك
- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة توقيعه لنادي الزمالك 3 سنوات.
وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم
- حرص وائل جمعة نجم الأهلي السابق، على التعليق على نتيجة مباراة الأحمر اليوم أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا
- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز الساحلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.
أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على توتنهام بالدوري الإنجليزي
- حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على توتنهام بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "توتنهام هوتسبر" فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".