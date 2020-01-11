أخبار الرياضة | الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا .. وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:- حسم مجلس إدارة نادي الزمالك صفقة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز.- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز اليتوال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة توقيعه لنادي الزمالك 3 سنوات.- حرص وائل جمعة نجم الأهلي السابق، على التعليق على نتيجة مباراة الأحمر اليوم أمام بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا.- انتهت أحداث مباراة فريق النجم الساحلي التونسي أمام مضيفه الهلال السوداني بفوز الساحلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء.- حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على توتنهام بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "توتنهام هوتسبر" فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".