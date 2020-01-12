أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

أثارت المذيعة أسما شريف منير، الجدل بأحدث صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لظهورها بمكياج غير الكثير من ملامحها.



وتساءل متابعو أسما شريف منير، عن إذ كانت خضعت لعمليات تجميل في أنفها أم تغير شكلها بحيلة المكياج.



فيما أشار آخرون، إلى أن إطلالتها أنيقة مع لمسات المكياج وشعرها الأشقر والعدسات اللاصقة.



أسما شريف منير، خبيرة تجميل وقدمت برنامج "أنا وابنتي" مع والدها الفنان شريف منير وحقق نجاحا كبيرًا.