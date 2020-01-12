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أستاذ اقتصاد: التعليم والصحة أهم ركيزتين لبناء الإنسان المصري.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 03:32 م
اسلام شاهين
اسلام شاهين
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد والمالية المساعد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بقضية بناء الإنسان المصري منذ توليه منصبه الرئاسي.

وأضاف الدكتور إسلام شاهين، خلال الهاتف ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى، أن كل المجهودات المبذولة لبناء الإنسان المصرى تأتى فى إطار دور القيادة السياسيّة، إلى جانب الإدارة الحقيقية للقيادة السياسية والحكومة المصرية.

وأشار أستاذ الاقتصاد والمالية المساعد إلى أن التعليم والصحة أهم ركيزتين يساهمان في بناء الدولة والشخصية الصحيحة، لافتا إلى أن الإنسان هو ركيزة بناء أي حضارة على مدى العصور.

وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية المساعد أن الحضارات الأخرى اهتمت بالإنسان ذاته فالإنسان هو قضية الوعي الإنساني.

وأكد أننا "نبني وعيًا ثقافيًا يصحبه معلومات تعليمات من خلال الاهتمام بالصحة لبناء حضارة صحيحة"، مؤكدًا أن الإنسان الإيجابي قادر على الإنتاج والصناعة والإقدام والإنجاز.

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