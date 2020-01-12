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أخبار البلد

الخارجية الأمريكية: نشر المقاتلين المدعومين من تركيا في ليبيا يهدد الأمن

الأحد 12/يناير/2020 - 02:12 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في طرابلس
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محمد وديع
قالت صفحة السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين التقى بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة السراج، فتحي باشاغا وكذلك التقى المشير خليفة حفتر في روما الخميس ليؤكّد لجميع الأطراف الليبية الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وضم الوفد الأمريكي نائب مستشار الأمن القومي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر.

وعبّر المسؤولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. مشيرين إلى أنّ نشر المرتزقة الروس الذين يقاتلون نيابة عن القوات المسلحة العربية الليبية والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني قد أدّى إلى تدهور الأمن بشكل كبير على حساب جميع الليبيين.

وتابع البيان أن الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي للأحياء السكنية في العاصمة تساهم في سقوط ضحايا بين المدنيين وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في طرابلس، ويجب على جميع الأطراف الليبية المسؤولة إنهاء هذا التصعيد الخطير ورفض المشاركة المدمرة للقوات الأجنبية.

ورحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بكلّ الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة. 

وشجّع الوفد الأمريكي خلال المناقشات التي جرت يوم الخميس الطرفين على الاستجابة لنداءات التهدئة وانتهاز هذه اللحظة للعودة إلى محادثات سياسية ليبية – ليبية يمكن أن تنشئ أساسًا مشتركًا للتقدّم حول القضايا التي تفرّق بينهما. 

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية.
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