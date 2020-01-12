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أحمد موسى عن تدريبات الجيش المصرى: انتظروا أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 09:01 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامى أحمد موسى، بتدريبات الجيش المصرى، قائلا:"الأيام الجاية هتشوفوا اللى عالم مشفوش".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم افتتاح مطار مدني، وعدد من الافتتاحات المهمة التي تؤكد قوة الدولة المصرية المتمثلة في القوات المسلحة مضيفا هذا كله من اجل «حماية وطن وحماية شعب».

وتابع موسى، أنه في يوليو 2017 افتتحت قاعدة محمد نجيب أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وهذا العام سيتم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط أي أنها أكبر من قاعدة محمد نجيب .

وأكد موسى، أن مصر لديها قدرة كبيرة، وبها قواعد عسكرية كثيرة، و القوات المسلحة بها أحدث تسليح .

ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول دائما زيادة قدرات القوات المسلحة المصرية.
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