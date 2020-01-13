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ثقافة

المرايا النقدية.. التجربة الشعرية عند محمد الشحات بمعرض الكتاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يصدر عن دار الأدهم كتاب نقدي جديد بعنوان "المرايا النقدية.. والتجربة الشعرية عند محمد الشحات. بتقديم الدكتور رمضان بسطويسى محمد، وهو عبارة عن مجموعه دراسات ومقالات لعدد كبير من النقاد تناولت الاعمال لكاملة التي صدرت للشاعر في جزئيين عام 2014 وكانت تضم عشر دواوين، ثم دراسات تتناول الدواوين التي صدرت بعد الاعمال الكاملة، وقد حظي ديوان الاخير سيعود من بلد بعيد مجموعة كبيرة من الدراسات.

وقد أشار د. بسطاويسى في مقدمته بأنه قد تنوعت الدراسات المقدمة في هذا الكتاب بين الكتابة عن الموضوعات و القضايا التي تطرحها دواوين الشاعر محمد الشحات و بين تقنيات الكتابة الشعرية و اللغة ،و كلها دراسات عميقة و جادة و تنم عن فهم عميق لدواوين الشاعر لذلك أحاول اختيار زاوية اخري من عالمه الشعري ، و هي الكشف عن رؤيته للعالم و الوجود عبر الدواوين التي قدمها عبر سنوات عمره ، و من يقرأها بهذه الطريقة سيكتشف أنه أمام (سيرة حياة) تولد و تمتد عبر خبرات الحياة و السياسة و الوجود ، و تتداخل مع أحداث حياته بشكل يجعل من الدواوين مرآة عاكسة لحياته لدرجة أنه يخصص ديوانا كاملا يخاطب فيه ابنه الذي هاجر خارج الوطن ، و يسأله العودة إلي حضنه ، و يلمح القارئ تطور صورة الأنا و صورة الأخر عبر الدواوين التي تشكل فصول الحياة ، و كل فصل بشكل مرحلة قائمة بذاتها بكل تداخلاتها مع الذات و الواقع ، و الولادة المتكررة للذات في كل فصل كل ديوان ، و يعود هذا إلي ميل الشاعر للسرد بمعناه الواسع ، الذي يهتم بإبراز تفاصيل الحياة اليومية و المواقف التي عاشها ، و لعل كل هذا يعطيه خصوصية في المشهد الثقافي بوصفه اللامنتمي فلم ينتم لتيار او اتجاه من الاتجاهات السائدة في الفترة التي صدرت دواوينه فيها.

ويمتلك الشاعر محمد الشحات تجربة شعرية ثرية تمتد من السبعينيات حتى الآن، أنتجت 17 ديوانا، تخللتها نقلات مهمة تمكن خلالها من تطوير أفكاره ورؤاه الفنية والجمالية مستهدفا خصوصية وفرادة قصيدته واختلافها عن القصيدة السبعينية تحديدا التي أحاطت ببداياته الأولى.

تلك الدراسات الهامة شارك في كتابتها عن الاعمال الكاملة د. محمد زيدان ، د. مصطفى عطية جمعة، د. نادرعبدالخالق، د. احمد فرحات ، اشرف قاسم ، فرج مجاهد عبد الوهاب ، عاطف محمد عبد المجيد ، أسماء فهمى ، وعدد كبير من الدراسات تناولت ديوان سيعود من بلد بعيد كتبها د . نعيمة سعديَّة ، د . محمَّد الحبيب بن الطَّاهر منَّادي ،د. احمد صلاح كمال ،د. عصام شرتح ، د. عادل درغام ، د. احمد عفيفى ، محمد عيد ابراهيم ، د. محمد زيدان ، محمود حسن عبد التواب ، على لفته سعيد ، اشرف قاسم ، د. محمد سمير عبد السلام ، شريفه السيد ، مصطفى زكى ، سعاد عبد الله ، د. ايمن حماد ، اشرف دسوقي على .

بينما كتب عن ديوان ترنيمات شاعر عبد الرحيل د. محمد السيد اسماعيل، ودراسة للدكتور محمد سمير عبد السلام يكتب في دفتره، ودراسات للدكتور احمد فرحات وكامليا عبد الفتاح عن ديوان الحياة بلا اى وجه، ود. محمد سمير عبد السلام، كما يتضم الكتاب دراسة للدكتور د. عبد الناصر عيسوي عن ديوان المترو لا يقف فى ميدان التحرير، واخر الدراسات التي يتناولها الكتاب النقدي الثورة في الشعر المصري المعاصر للدكتور طارق محمد أحمد عبد المجيد.
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