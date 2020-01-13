اخبار الرياضة.. الكاف يهدد الزمالك.. جروس يصدم النقاز.. تركي آل شيخ ينافس الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
-إحالة حسام غالى للتحقيق باتحاد الكرة وعقوبات قوية فى انتظاره
قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إحالة حسام غالى مدير الكرة بنادي الجونة إلى لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية مشادته القوية مع الحكم أحمد الغندور.
- الكاف يهدد الزمالك بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على توقيع عقوبات مغلظة على نادي الزمالك حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.
- ماذا قال سيميوني لـ فالفيردي لحظة طرده؟
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن حواره مع فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، لحظة خروجه مطرودًا، من نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي توج به الميرنجي.
- تركي آل الشيخ ينافس الأهلي على ضم هداف الدورى التونسي
دخل نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مفاوضات مع القاطرة الكونغولية مبينزا ، مهاجم نادي الملعب التونسي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
- بعد هروبه من الزمالك.. جروس يصدم حمدي النقاز
تخطط إدارة نادي أهلي جدة السعودي، لدعم خط دفاع الراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
-رسميا.. رحيل أنيس البدري عن الترجي التونسي
أعلن نادي الترجي التونسي رحيل لاعبه أنيس البدري إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين ونصف.
- الاتحاد الإفريقي يحدد تسعيرة إذاعة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مبلغ 150 ألف يورو لأى قناة تريد نقل أحداث منافسات الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة بتونس .
- رسالة غامضة من الحكم الدولى جهاد جريشة: ردى سيكون قاسيا جدا
بعث الحكم الدولى جهاد جريشة برسالة غامضة إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم .
- إصابة مدافع يوفينتوس بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، إصابة مدافع الفريق الأول، التركي ميريه ديميرال ، بقطع في الرباط الصليبي.
-إحالة حسام غالى للتحقيق باتحاد الكرة وعقوبات قوية فى انتظاره
قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إحالة حسام غالى مدير الكرة بنادي الجونة إلى لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية مشادته القوية مع الحكم أحمد الغندور.
- الكاف يهدد الزمالك بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على توقيع عقوبات مغلظة على نادي الزمالك حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.
- ماذا قال سيميوني لـ فالفيردي لحظة طرده؟
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن حواره مع فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، لحظة خروجه مطرودًا، من نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي توج به الميرنجي.
- تركي آل الشيخ ينافس الأهلي على ضم هداف الدورى التونسي
دخل نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مفاوضات مع القاطرة الكونغولية مبينزا ، مهاجم نادي الملعب التونسي، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
- بعد هروبه من الزمالك.. جروس يصدم حمدي النقاز
تخطط إدارة نادي أهلي جدة السعودي، لدعم خط دفاع الراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
-رسميا.. رحيل أنيس البدري عن الترجي التونسي
أعلن نادي الترجي التونسي رحيل لاعبه أنيس البدري إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين ونصف.
- الاتحاد الإفريقي يحدد تسعيرة إذاعة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مبلغ 150 ألف يورو لأى قناة تريد نقل أحداث منافسات الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة بتونس .
- رسالة غامضة من الحكم الدولى جهاد جريشة: ردى سيكون قاسيا جدا
بعث الحكم الدولى جهاد جريشة برسالة غامضة إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم .
- إصابة مدافع يوفينتوس بقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، إصابة مدافع الفريق الأول، التركي ميريه ديميرال ، بقطع في الرباط الصليبي.