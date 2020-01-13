بسبب الشك والخيانة.. موظف يحرق سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر

أشعل موظف النيران في سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر بعد شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.



تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من قسم اول أكتوبر بوجود بلاغ باشتعال النيران بسيارة ماركة نيسان ملك معيد جامعي، انتقلت قوة امنية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية.



بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بشركة اسمنت، ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول القبض على المتهم.



اعترف المتهم بارتكابه الواقعة انتقاما لشكه في وجود علاقة عاطفية بين زوجته و بين مالك السيارة المعيد الجامعي فقام بسكب مادة سريعة للاشتعال عليها واشعل النيران بها.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

