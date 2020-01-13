AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب الشك والخيانة.. موظف يحرق سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:02 م
موظف يحرق سيارة أستاذ
موظف يحرق سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر
Advertisements
ندى حمودة _ أحمد مهدي
أشعل موظف النيران في سيارة أستاذ جامعي بأكتوبر بعد شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من قسم اول أكتوبر بوجود بلاغ باشتعال النيران بسيارة ماركة نيسان ملك معيد جامعي، انتقلت قوة امنية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بشركة اسمنت، ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول القبض على المتهم.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة انتقاما لشكه في وجود علاقة عاطفية بين زوجته و بين مالك السيارة المعيد الجامعي فقام بسكب مادة سريعة للاشتعال عليها واشعل النيران بها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس سائق سرق صيني الجنسية في أكتوبر

مارس معها الجنس لمدة سنة.. موظف يقتل عشيقته حرقا في الجيزة

نار الغيرة.. تحرق سيارة طليقها لرفضه ردها لعصمته في الجيزة

ترشيحاتنا

غياب مؤثر.. صدمة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.. تفاصيل

14 قرشا.. قصة نزيف الدولار في 6 أيام

قادر 2020 .. لأول مرة الجيش المصري يعرض أحدث 3 أسلحة روسية ..صور

اقتصادية البرلمان تكشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

صخرة الأميرة ديانا يكشف أسرارا وتفاصيل جديدة.. وعلاقتها بتمرد هاري

موقف طريف.. مرتضى منصور ينشر فيديو لطفل يشاهد برومو قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور