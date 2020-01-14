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أخبار العالم

قناة بنما تبدأ تحصيل رسوم إضافية لمواجهة تراجع منسوب المياه نتيجة للجفاف

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:06 ص
قناة بنما
قناة بنما
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أ ش أ
بدأت ادارة قناة بنما تحصيل رسوم اضافية على السفن العابرة للقناة التي تربط بين المحيطين الأطلنطي والهادي.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية ، في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن رئيس مجلس ادارة قناة بنما، ريكاورت فاسكويز، أوضح فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يهدف في الأساس الى توفير كميات جديدة من المياه اللازمة لعمليات النقل البحري ومواجهة ندرة المياه الناتجة عن تراجع مناسيب مياه الأمطار، حيث يعتبر العام الماضي واحدا من أكثر الأعوام جفافا في بنما خلال 70 عاما .

وقال فاسكويز "إن هذا القرار لم يكن سهلا، غير أنه يهدف الى زيادة الإعتماد علي قناة بنما في عمليات النقل البحري ، إن نسبة الرسوم الإضافية ستنخفض، مع ذلك ، في حالة وصول منسوب المياه في بحيرة بنما الى سعتها الكاملة ، وإن التغييرات المناخية باتت تمثل تهديدا خطيرا لتشغيل قناة بنما".

وكانت ادارة قناة بنما قد كشفت ، في تقريرها الصادر عن العام الماضي ، أن منسوب الأمطار التي تساقطت على القناة انخفض عن المعدلات الطبيعية بنسبة 20 في المائة.
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