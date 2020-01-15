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برلمان

برلماني يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن عدم المغالاة في المهور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
طالب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المواطنين بعدم المغالاة في المهور، موضحًا أن الزواج قائم على المودة والرحمة وليس الذهب والفضة.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الظروف الاقتصادية التي يشهدها العديد من الشباب تؤدي إلى حالة من عدم القدرة المالية على القدوم على الزواج ولابد أن يراعي أولياء الأمور هذه الظروف وتجنب المغالاة في المهور لتسهيل عملية الزواج.

وأكد النائب أن سعر الذهب في الانخفاض والصعود وليس له مؤشر واضح على استمرار تراجعه نظرًا لأنه يرجع إلى الوضع العالمي بين الولايات المتحدة والصين والحروب الاقتصادية.

وتابع النائب قائلاً: "يجب على كل أسرة مصرية أن تراعي ذلك الأمر جيدًا وتضعه في عين الاعتبار".
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