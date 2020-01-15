إعلام البرلمان: عقد جلسات استماع حول طلب إحاطة بشأن تداول كتب أطفال تحتوي على قصص جنسية

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مناقشة لجنة الإعلام طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف ، جاء بناء على ما سردته النائبة فى طلب الإحاطة والذى يوضح حالات العنف والترويع ومشاهد جنسية فى كتب الأطفال.





وأشار "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النائبة داليا يوسف تتحدث هنا فى هذه الحالة عن نقطة فنية لا يجب أن يتم فهمها على أنه رغبة من اللجنة فى إحداث رقابة على حرية التعبير.





وأوضح أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه كان يتعين أن تكون مثل هذه الكتب الخاصة بالأطفال بذور لمرحلة تشكيل عمرهم تغرس فيهم الأخلاق ولا تربى فيهم العنف والترويع ومشاهدة هذه القصص الجنسية.





وتابع: النائبة داليا يوسف أخبرت اللجنة بأن مثل هذه الكتب التى تروج للعنف والمشاهد الجنسية تباع على الأرصفة فى الأزبكية وفى وسط البلد، حيث تناولت صورًا مرعبة وفقرات جنسية ، مؤكدًا أن الأب والأم عليهم دور كبير فى الرقابة على ما يقرأه أطفالنا.



