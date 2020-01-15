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مرأة

15 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:30 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح لمواليد 15 يناير.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 يناير فإن ذلك يعني أن لديك حسا فنيا وجماليا وتميل نحو الاستمتاع بحياتك.. تتمتع أيضا بشخصية ساحرة تجلب لك الحظ رغم طبيعتك القلقة وغير المستقرة.

نصيحة:
في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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