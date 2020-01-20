السيسي: يجب إقامة سوق إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحقيق التنمية بكل أبعادها موضوع قمتنا اليوم ،بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادى الأفريقى.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار أن هناك فرصا واعدة متنوعة أمام شركاء القارة أمام مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام المؤسسات الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن دول إفريقيا تؤكد افتتاحها التام للتعامل مع الشركاء كافة ومن بينها بريطانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمحال الأربعة ذات الأولوية لقواتنا.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاور تتمثل فى تكثيف المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القاري خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى وعلى رأسها محور القاهرة كيب تاون لربط شمال القاهرة بجنوبها ومشروعات الطرق والربط والطاقة المتجددة عبر خطوط السكك الحديدية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من تفعيل مراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية بما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية للقارة على الصعيد الدولي.
ويذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من إقامة سوق إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للتنشيط الاقتصادي وبالتالي فان تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والافريقى.
ونوه الرئيس إلى أنه لا بد من تمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل لهم، باعتبارهم ركيزة أساسية، لتحقيق وإكساب المهارات للتعامل مع أدوات العصر والمواكبة والتطورات العالمية وتعزيز حقوق الإنسان الشامل.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار أن هناك فرصا واعدة متنوعة أمام شركاء القارة أمام مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام المؤسسات الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن دول إفريقيا تؤكد افتتاحها التام للتعامل مع الشركاء كافة ومن بينها بريطانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمحال الأربعة ذات الأولوية لقواتنا.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المحاور تتمثل فى تكثيف المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القاري خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى وعلى رأسها محور القاهرة كيب تاون لربط شمال القاهرة بجنوبها ومشروعات الطرق والربط والطاقة المتجددة عبر خطوط السكك الحديدية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من تفعيل مراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية بما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية للقارة على الصعيد الدولي.
ويذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا بد من إقامة سوق إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للتنشيط الاقتصادي وبالتالي فان تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والافريقى.
ونوه الرئيس إلى أنه لا بد من تمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل لهم، باعتبارهم ركيزة أساسية، لتحقيق وإكساب المهارات للتعامل مع أدوات العصر والمواكبة والتطورات العالمية وتعزيز حقوق الإنسان الشامل.