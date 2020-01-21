نائب: قمة برلين فضحت مؤامرة أردوغان في ليبيا وأكدت عزلته العالمية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب أن قمة برلين عززت من العزلة العالمية لزعيم الإرهاب العالمي الإخواني رجب طيب أردوغان، فتجاهل زعماء العالم له خلال القمة؛ فضح مؤامرته في ليبيا، كما أن الرئيس الفرنسي ماكرون لقنه درسا قاسيا عندما طالبه علنا بوقف إرسال الجنود والمرتزقة إلى ليبيا لأن في هذا خطر عليه وخطر على العالم.

وأشار النائب في تصريحات له، إلى أن كلمة ماكرون تهديد واضح لأردوغان، بأنه إن لم يرتدع ويتوقف عن إرسال الإرهابيين إلى ليبيا فإن وجوده ذاته على رأس الحكم في تركيا سيكون مهددا.

وشدد على أن أردوغان يتصور عبثا أنه سيتمكن من السيطرة على ليبيا وتهديد مصر وممارسة أعمال البلطجة في شرق المتوسط. لكنه واهم. ووجوده في ليبيا ومع إصرار الجيش الوطني الليبي على تطهير طرابلس من الميليشيات سيكون قصيرا جدا. كما أن القوى الكبرى والإقليمية لن تتركه، هى فقط تمهله حتى الانغماس في المستنقع.