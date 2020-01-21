تعرف على تفاصيل انتقال محمد إبراهيم للاتحاد السكندري

حرص مصدر مقرب من محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق توضيح موقف اللاعب بشأن عرض نادي الاتحاد السكندري و الراغب في ضمه خلال يناير الجاري.
وكشف المصدر أن اللاعب يضع شرطا أساسيا للبقاء مع المقاصة وهو الحصول على فرصته بشكل كامل والمشاركة بصورة مستمرة مع الفريق لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن إبراهيم حال استبعاده من اللقاءات سيكون قراره الرحيل عن الفريق.
وأكد المصدر أن إدارة المقاصة حاولت إقناع اللاعب في الفترة الأخيرة بعدم الرحيل والحديث مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق والاعتماد عليه بشكل أساسي.
حيث أعاد ميدو لاعبه محمد إبراهيم لقائمة الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.