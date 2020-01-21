تعرف على تفاصيل انتقال محمد إبراهيم للاتحاد السكندري

وكشف المصدر أن اللاعب يضع شرطا أساسيا للبقاء مع المقاصة وهو الحصول على فرصته بشكل كامل والمشاركة بصورة مستمرة مع الفريق لنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن إبراهيم حال استبعاده من اللقاءات سيكون قراره الرحيل عن الفريق.