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توك شو

لأول مرة.. حسن شاكوش يكشف تفاصيل لا تعرفها عن بنت الجيران.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 07:25 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش كواليس اغنية «بنت الجيران»، موضحا أن صديقه مصطفى حتحوت عرض عليه الأغنية ليقدمها ضمن أغانيه.

وقال حسن شاكون خلال لقائه في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «MBC مصر» إنه وافق على تقديم هذه الأغنية كمهرجان بعد رآها نفس لون الأغاني التي يقدمها، مشيرا إلى أنه قام بغناء «بنت الجيران» لان معظم الشباب دائما يعجب ببنت الجيران في منطقته ودائما ما نراه كثيرا في معظم الأحياء .

وأضاف حسن شاكون أن المطرب عمر كمال الذي شاركه الغناء في تقديم «بنت الجيران» كان لأول مرة يغني في مهرجان، والأمر كان صعب عليه في البداية لأنه مخصص في الغناء "الكلاسيكي" الهادئ وبالتالي كان بعيدا عن لون المهرجانات.

وتابع حسن شاكون: «الحمد لله كنت عارف ان الأغنية هتكسر الدينا، وقبل اي مهرجان أغنية بكون عارف هي رايحة لمين ومين اللي هيسمعها».

وأشار حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، إلى أن صوته ورثه عن أبيه، موضحا أنه والده صعيدي الأصل وكان من الصعب أن يغني نظرا لعادات وتقاليد أهالي الصعيد.
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