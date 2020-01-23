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تحدث عن الحب والزواج.. حسن شاكوش:النجاح شجعني على عضوية نقابة الموسيقيين.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 07:50 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف حسن شاكوش مطرب المهرجانات و صاحب أغنية «بنت الجيران»، عن تفاصيل إنضمامه إلى نقابة المهن الموسيقية، موضحا أنه حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

وقال حسن شاكوش خلال لقائه في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «MBC مصر» إنه فضل أن يسير في الطريق الصحيح طبقا للقانون، متابعا: «لازم الواحد يشتغل سليم وكل ما الطريق بيفتح لازم نمشي صح ولا نخالف القانون».

وأضاف حسن شاكوش أن الزواج الناجح يعتمد على الصداقة بين الزوج والزوجة و يعرفون عن بعض كل شئ، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الطلاق هو تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة بدون حب بين الطرفين.

وأوضح حسن شاكوش أن نجاح أي زيجة هي تحمل الزوجة زوجها في البداية، وتكون معاه على "الحلوة والمرة" كما يقال، مؤكدا أنه لا يفضل زواج الصالونات لأنه ليس مبني على حب من البداية.

وأشار حسن شاكوش إلى أن معظم الاغاني التي يقدمها من قصص واقعية لذلك تعلق مع الجمهور خاصة الشباب لأنهم يمرون بنفس المواقف.
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