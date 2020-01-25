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أخبار العالم

إنتاج النفط الليبي يهوى بنسبة 75%

السبت 25/يناير/2020 - 04:38 م
حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
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أحمد محرم
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المؤسسة الوطنية الليبية إعلانها أن إنتاج النفط في حقول البلاد هوى بنسبة 75%.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن أعيان ومشايخ قبائل ليبيا، عقدوا أمس الجمعة، بمدينة زويتينة، اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن القبائل الليبية والمجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، حيث اتفق الحاضرون على عدة مطالب مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا، أبرزها التقسيم العادل للثروة.



ونقلت الوكالة عن السنوسي الحليق، شيخ مشايخ قبيلة زوية، قوله إن القبائل الليبية قررت في اجتماعها في زويتينة، عدة مطالب من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماع حضره مشايخ القبائل من جميع أنحاء ليبيا، وتوافقوا على عدة مطالب على رأسها إسقاط الاعتراف بحكومة السراج، وتغيير رئيس المصرف المركزي، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وكذلك التوزيع العادل للثروة، من خلال تقسيمها إلى 4 أقاليم.
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