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رياضة

انطلاق منافسات بطولة الكويت السنوية للشطرنج 2020 غدا

السبت 25/يناير/2020 - 05:42 م
إنطلاق منافسات بطولة
إنطلاق منافسات بطولة الكويت السنوية للشطرنج 2020
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محمود نوفل
تشهد الكويت غدا الأحد، منافسات بطولة الكويت السنوية للشطرنج 2020 في نسختين واحدة للرجال وأخرى للسيدات وذلك على صالة نادي الكويت للألعاب الذهنية وتستمر حتى 5 فبراير المقبل.

وذكر أمين سر النادي الكويتي للألعاب الذهنية خالد المطيري، اليوم السبت، أن منافسات الرجال في البطولة ستشهد مشاركة عشرة لاعبين وستقام بنظام الدوري الكامل من تسع جولات فيما تشهد منافسة السيدات مشاركة 11 لاعبة وتقام بالنظام السويسري من سبع جولات وفقا لما نقلته صحيفة الراي الكويتية.

وبيًن المطيري حرص النادي على إقامة واستمرارية مثل هذه البطولات التي تصقل مواهب لاعبي الشطرنج وتسهم في تحضيرهم وجاهزيتهم للمشاركات الإقليمية والدولية.

وأشار الي ان هناك لاعبين كويتيين مميزين في هذه اللعبة حيث تعتبر هذه البطولة فرصة لإثبات قدراتهم، متمنيا حضورا لافتا لهم بما يبشر بمستقبل باهر للشطرنج في الكويت.
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