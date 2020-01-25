بعد أن وجهت اتهامات لها.. استياء واسع ضد إيران بسبب الكويت.. إعلامية: تصريحات طهران تستهدف ابتزاز الكويت للحصول على المليارات لتنفيذ مطامعها في المنطقة

لماذا تتهم إيران الكويت

الخارجية الكويتية تستدعى السفير الإيرانى

الكويت تؤكد نفيها القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم فى تنفيذ عملية قاسم سليمانى

التهديدات الإيرانية الهدف منها ابتزاز وتهديد الكويت

إيران تصعد الأوضاع فى المنطقة





أثارت تصريحات قائد قوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، استياء واسعا داخل الكويت على خلفية تكرار الاتهامات التى وجهها للكويت بضلوعها فى تنفيذ عملية مقتل قاسم سليمانى ، والذي ذكر فيها أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد وقتل فيها قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في 3 يناير الجاري.









وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم، مشيرا إلى ما سبق أن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.





وكانت الكويت نفت بشكل قاطع في 5 يناير الجاري، استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة، حيث أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها، أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات حول استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بدولة مجاورة.





من جهتها، قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى الشئون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية، إن تكرار التصريحات الإيرانية تستهدف إبتزاز الكويت ماليا وتهديدها من خلال خلاياها النائمة فى الكويت.





وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما صرحت به طهران عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، والجميع يعلم علم اليقين أن أمريكا هى من نفذت عملية مقتل الإرهابي قاسم سليمانى وانطلاق طائراتها من قاعدة العديد بالدوحة و بمعلومات أدلى بها نظام الملالى لأمريكا للتخلص من سليمانى بعد أن زاد نفوذه.





وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن الزج باسم الكويت الهدف من وراءه نهب إيران لمليارات الكويت ولن يحدث هذا،على الرغم من عدم وجود أي صلة للكويت بمقتل سليمانى، فطهران تريد أموال الكويت مثلما دفعت قطر لها 3 مليارات دولار خلال زيارة تميم الأخيرة إلى طهران عقب مقتل سليمانى وسقوط الأوكرانية.





وأشارت "الرشيد"، إلى أن ما توجهه طهران من اتهامات باطلة ضد الكويت من وقت لأخر، تستوجب رد شديد اللهجة لا يقف عند لهجة الاستنكار أو الاستياء.





ولفتت "الرشيد"، إلى أن نظام الملالى الذى بزغ عقب ثورة الخمينى منذ عام 1979 وحتى يومنا هذا وهو يقوم بابتزاز المنطقة، ويكن العداء للعرب وتكشف أعماله من وقت لأخر عن الحجم الهائل من العنصرية والحقد الفارسي ضد الشعوب العربية.