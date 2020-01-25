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أخبار العالم

رغم استفزازات أنقرة.. اليونان تعرض المساعدة لإنقاذ المتضررين من زلزال تركيا

السبت 25/يناير/2020 - 06:27 م
زلزال تركيا
زلزال تركيا
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم تعازيه في وفاة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية آلازيج شرقي تركيا أمس.

ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن اليونان مستعدة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ إذا ما دعت الضرورة.



كما أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اتصالًا بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب خلاله عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

يأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين البلدين بسبب انتهاك تركيا حقوق اليونان السيادية من خلال إرسالها بعثات للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لليونان بالبحر المتوسط.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ولاية آلازيج التركية مساء أمس، مخلفًا أكثر من 20 حالة وفاة وأكثر من 1000 مصاب.
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