ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 29 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شرق البلاد إلى 29 قتيلا، وفقا لشبكة "تي ار تي" التركية.





وأوضحت الإدارة، أن الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج شرق تركيا، مساء الجمعة، خلف أيضا إصابة 1466 شخصا بجروح، موضحة أن عدد الناجين من تحت الأنقاض بلغ 43 شخصا.





وكانت الحصيلة السابقة للكارثة بلغت 22 قتيلا و1243 جريحا، فيما وردت تقارير عن إنقاذ ما لا يقل عن 22 شخصا من تحت أنقاض المباني.





وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن اليونان مستعدة للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ إذا ما دعت الضرورة.









كما أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اتصالًا بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أعرب خلاله عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.