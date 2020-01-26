سما المصري تتحدى مسئولي معرض الكتاب: مستنيه خبر طردي زي كل مرة ماتنسوش.. فيديو

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو لها من معرض الكتاب عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".





وظهرت سما المصري في مقطع الفيديو بـ"البيجامة" داخل معرض الكتاب معلقة: "والله ياجماعه انا لقيت نفسي عايزه اقرا اي كتاب عن معامله الحريم للرجاله اذاي فنزلت بالبجامه ذي ماانا كده لمعرض الكتاب وبصراحه عجبني اوي اوي وحاجه فخمه جدا وحاولت اداري نفسي كتير بالبجامه بس فشلت وبرضو الناس عرفتني.. انا مسخره اوي مستنيه خبر طردي ذي كل مره باه ..ماتنسوش".





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «إستراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.