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رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. وتصريحات صادمة لـ وليد أزارو عقب رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:46 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن علاقته كبيرة وقوية مع لاعبي الأهلي والعمال بالنادي.


هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن الحكام في بطولة دوري أبطال إفريقيا


أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف



رد الإعلامي هاني حتحوت، على ثنائي قناة النادي الأهلي " عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ، والإعلامي إبراهيم المنيسي بشأن نسبِهِ تصريحات غير واضحة، وتعمده إبراز أخطاء النادي الأهلي عقب انتهاء لقاء الأحد، أمام النجم الساحلي.




أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، أن سيناريو الفريق لـ دور الـ 8 بـ دوري أبطال إفريقيا، يعتبر أسوأ سيناريو حدث له بالبطولة



وجه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، الشكر إلى المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي.

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