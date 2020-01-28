أخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. وتصريحات صادمة لـ وليد أزارو عقب رحيله عن الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:



أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن علاقته كبيرة وقوية مع لاعبي الأهلي والعمال بالنادي.







هاجم تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " بشأن الحكام في بطولة دوري أبطال إفريقيا









أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف











