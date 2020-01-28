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رياضة

الكاف يحسم مصير تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال بعد الشكوى السودانية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:29 ص
الحكم المغربي رضوان
الحكم المغربي رضوان جيد
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عمرو الحلوانى
حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مصير الشكوى التى تقدم بها الهلال السوداني ضد المغربي رضوان جيد  حكم مباراة الأهلى والفريق السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتقدم الهلال السودانى بشكوى إلى الكاف ضد تعيين الحكم المغربي لإدارة المباراة المرتقبة ضد الأهلى وطالب الهلال بتغيير الطاقم التحكيمي .

و أكد مصدر مطلع داخل الكاف أنه لا توجد أى نية لتغيير الحكم المغربي رضوان الجيد ، موضحا أن الحكم  يعد واحدا من أبرز حكم القارة السمراء فى الوقت الحالى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى المباريات التى يتم تعيينه بها .

ويعد المغربي رضوان جيد واحدا من أهم الحكام داخل أركان القارة السمراء فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها فى الفترة الأخيرة وإدارته للعديد من المباريات المهمة.

وكان الأهلي حقق فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتجمد النجم الساحلي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني بفارق الأهداف، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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