هل حقنة العضل تبطل الصوم؟ الإفتاء تجيب

حكم استعمال حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية أثناء الصوم

وأشار الى أن المادة التى يحقن بها لا تصل الى الجوف وإنما تمشى فى العروق ولا تدخل من منفذ طبيعي فوصولها الى الجسم إنما هو عن طريق المسام فيكون غير مفسدا للصوم فالحقن الوردية او التى فى العضل او للعلاج أو للتقوية لا تفسد الصوم.

مستشار المفتي: حقن الفيتامين لا تفسد الصيام

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن استخدام حقنة الفيتامين أثناء الصيام لا تفطر الصائم.





وأضاف «عاشور» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» في إجابته عن سؤال: «ما حكم استخدام حقن الفيتامين أثناء الصيام؟، أن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.



