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محافظات

حفاظاً على البيئة.. انطلاق مبادرة الأقصر بلا بلاستيك.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:19 م
انطلاق مبادرة الاقصر
انطلاق مبادرة الاقصر بلا بلاستيك
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شمس يونس
انطلقت بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء مبادرة جديدة تحت عنوان "الأقصر بلا بلاستيك" والتى أطلقها فريق "مكانك يهمنا" وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر الأكياس البلاستيكية، لمنع التلوث البيئي في المحافظة.

واستهدفت المبادرة شوارع المحطة والتليفزيون والمدينة والعوامية وشرق السكة والكرنك، بمدينة الأقصر، وقام أعضاء الفريق بتوعية أصحاب الأنشطة التجارية بمخاطر البلاستيك، وحثهم على استخدام الأكياس الورقية بدلًا منها كمرحلة أولى.

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وقالت فاطمة عثمان مؤسس المبادرة التطوعية، إن فكرة الحملة جاءت من منطلق توجيهات الدولة بالحفاظ على البيئة، والتغلب على التلوث البلاستيكي الذي ينتج عنه العديد من المخاطر من بينها انتشار القمامة في الشوارع.

ودعت مؤسس مبادرة مكانك يهمنا، أهالي الأقصر، بضرورة استخدام الأكياس صديقة البيئة المصنوعة من الأوراق والأقمشة، ومُناشدة سلطات المحافظة، بتطبيق تجربة محافظة البحر الأحمر، بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة.
حفاظاً على البيئة.. انطلاق مبادرة الأقصر بلا بلاستيك.. صور
حفاظاً على البيئة.. انطلاق مبادرة الأقصر بلا بلاستيك.. صور
حفاظاً على البيئة.. انطلاق مبادرة الأقصر بلا بلاستيك.. صور
حفاظاً على البيئة.. انطلاق مبادرة الأقصر بلا بلاستيك.. صور
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