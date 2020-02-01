النيابة السعودية تصدر قرارا بضبط وإحضار متحرش وادي الدواسر.. تفاصيل

أصدرت النيابة العامة السعودية أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد متحرش وادي الدواسر استنادًا إلى للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجبات النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم له في تلك الأفعال المجرمة.





وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية قد قال لـ " عكاظ" " : إن وحدة الرصد في النيابة العامة رصدت مقطع فيديو مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة يستقلونها جميعًا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.





وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطُمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.



