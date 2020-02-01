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النيابة السعودية تصدر قرارا بضبط وإحضار متحرش وادي الدواسر.. تفاصيل

السبت 01/فبراير/2020 - 08:07 م
النيابة السعودية
النيابة السعودية تصدر قرارا بضبط وإحضار متحرش وادي الدواسرة
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محمود نوفل
أصدرت النيابة العامة السعودية أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد متحرش وادي الدواسر استنادًا إلى للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجبات النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم له في تلك الأفعال المجرمة.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية قد قال لـ " عكاظ" " : إن وحدة الرصد في النيابة العامة رصدت مقطع فيديو مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة يستقلونها جميعًا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطُمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قد تداولوا فيديو لأحد الشباب وهو يتحرش بإحدي السيدات المنتقبات في أحد المحال التجارية  داخل أحد الأسواق في محافظة وادي الدواسر بالسعودية.

ورصد مقطع الفيديو الشاب وهو يتجه ناحية الفتاة التي كانت تقف أمام أحد المحلات في وادي الدواسر، واقترب منها وقام بعمل حركة غير أخلاقية، وكررها عدة مرات، ثم اقترب الشاب إلى الفتاة مرة أخرى وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيدًا فهرب من المكان.

وتفاعل عدد من النشطاء علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" مع الفيديو حيث دشنوا هاشتاج تحت إسم " متحرش وادي الدواسر ".
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