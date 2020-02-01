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منوعات

متحرش وادي الدواسر يتصدر تويتر السعودية.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:57 م
متحرش وادي الدواسر
متحرش وادي الدواسر
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محمود نوفل
تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" فيديو لأحد الشباب وهو يتحرش بإحدي السيدات المنتقبات في أحد المحال التجارية  داخل أحد الأسواق في محافظة وادي الدواسر السعودية.

كما رصد مقطع الفيديو الشاب وهو يتجه ناحية الفتاة التي كانت تقف أمام أحد المحلات في وادي الدواسر، واقترب منها وقام بعمل حركة غير أخلاقية، وكررها عدة مرات، ثم اقترب الشاب إلى الفتاة مرة أخرى وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيدًا ليهرب من المكان.

وتفاعل عدد من النشطاء علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" مع الفيديو حيث دشنوا هاشتاجا تحت إسم " متحرش وادي الدواسر "حيث غرد أحدهم قائلا " لهدرجة وصلت فيه الجرأة صدق ان من آمن العقوبة اساء الادب ، يارب يمسكونه ويخلونه عبرة لغيره في وسط السوق".

وذكر أخر قائلا " هناك ثقافة جنسية متوحشة لدى بعض الرجال خاصة تحت الأربعين (في كل مكان بالعالم) حيث يجدون أن أي امرأة تمشي لوحدها أو توجد في مكان شبه مغلق لوحدها، هي غنيمة متاحة لهم فيعتدون عليها بلا رحمة بالتحرش اللفظي والجسدي وقد يصل الأمر للاغتصاب."

في حين طالب أخر بضرورة تواجد مستمر لسيارات الشرطة أمام الأسواق التجارية حماية للبنات والسيدات من التحرش وغيرها من الحوادث .
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