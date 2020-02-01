القبض على متحرش عرعر السعودية.. فيديو

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، القبض على قائد مركبة ومرافقه بعد تحرشهما بالفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر.





وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي.





كما ذكرت الشرطة السعودية ان إجراءات الاستدلال أسفرت ايضا عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما مواطنان اثنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.





وفي سياق متصل فقد أصدرت النيابة العامة السعودية أمرها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد متحرش وادي الدواسر استنادًا إلى للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجبات النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم له في تلك الأفعال المجرمة.