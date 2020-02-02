أخبار الفن | نانسي عجرم تتجاهل اتهامها بالسرقة.. القبض على السورية إنجي خوري بسبب فيديوهات فاضحة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تغريدة الفنان اللبناني زياد برجي، التي وجهها لها عبر تويتر، مهنئًا إياها بالأغنية الجديدة «قلبي يا قلبي»، إذ قال برجي، لها: «مبروك نانسي على الأغنية الجديدة».





حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول كليب «قلبي يا قلبي» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي أتُهمت للمرة الثانية بسرقة أغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، إذ تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها أمس 31 يناير 2020، مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won't Let Go)، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.





نشر الفنان آسر ياسين، صورة نادرة له، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بمرحلة الطفولة ووالده يحمله هو وشقيقه إسلام ياسين.





نشرت الفنانة آمال ماهر، تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، لبوستر حفلها المُقبل في عيد الحب، لتكشف عن تفاصيله، إذ تحيي الحفل بصحبة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس، على مسرح كايرو شو، بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة.



