تعرف على خطوات تسجيل رقم موبايلك ببطاقات التموين

ناشدت وزارة التموين المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.









ولتسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر على المواطن اتباع خمس خطوات كالآتى:





الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

إدخال الرقم القومي.





رقم البطاقة التموينية.





إدخال رقم التليفون المحمول.

الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية.



