بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل بيانات بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية خطوات وطريقة تسجيل بيانات بطاقة التموين المستحقة للمواطنين، علي موقع دعم مصر علي شبكة الإنترنت.





وقالت وزارة التموين في تقرير لها، إن عنوان موقع دعم مصر لـتسجيل بيانات بطاقة التموين للمستحقين للدعم التمويني، هو https://www.tamwin.com.eg





وذكرت الوزارة أنها تحرص علي استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية حيث يمكن للفئات الأولي بالرعاية القيام بتسجيل بيانات بطاقة التموين ببعد ادخال رقم البطاقة التموينية و رقم الهاتف المحمول الخاص بكل صاحب بطاقة.





أشارت الوزارة إلي أنه بمجرد الدخول علي موقع دعم مصر لتسجيل بيانات بطاقة التموين، سيتم الضغط علي تسجيل الموبايل ثم ادخال رقم البطاقة التموينية ثم اختيار المحافظة .







وأوضحت الوزارة أنه بمجرد اختيار المحافظة التابع لها بغرض تسجيل بيانات بطاقة التموين؛ ينبغي الانتقال لكلمة عرض ثم اختيار رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو احد المستفيدين وحفظ تلك البيانات.

